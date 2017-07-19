НСЖУ вимагає публічного звіту щодо вбивства Шеремета і нападів на журналістів

Національна спілка журналістів України вимагає парламентських слухань і публічного звіту влади щодо безпеки журналістів через нерозкриті справи убивства журналіста Павла Шеремета та побиття колег.

Про це йдеться у заяві спілки.

"Ми вимагаємо проведення парламентських слухань з питань безпеки журналістів і стану свободи слова в Україні. Адже зараз немає відчутного прогресу у розслідуваннях злочинів, скоєних проти журналістів", - наголосив голова Спілки журналістів Сергій Томіленко.

Він зазначив, що досі не розкриті злочини, скоєні проти журналістів у часи Майдану, хоча минуло вже понад три роки, немає прогресу у розслідуванні злочинів, що сталися вже за нової влади.

"Ми не бачимо чесного намагання знайти і покарати винних, тому ставимо за мету домогтися публічного звіту влади і слідства", - додав він.

Також спілка випустила газету "Злочини проти журналістів: спецрозслідування", де зібрані розслідування про убивство Павла Шеремета, побиття фотокорів Максима Требухова та Ігоря Єфімова в Києві й Черкасах у часи Євромайдану та знімальної групи телеканалу СТБ у Харкові.

Як повідомлялося, генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті вимагає знайти убивць журналіста Павла Шеремета, якому підклали вибухівку у машину у Києві.

20 липня о 8:00 у місці, де рік тому загинув Павло Шеремет – на перетині вулиць Богдана Хмельницького й Івана Франка у Києві, – зберуться люди вшанувати пам’ять відомого журналіста.

Учасники акції #РікБезПавла ходою пройдуть до будівлі СБУ, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ і вимагатимуть розслідувати вбивство Шеремета.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета в Україні не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета може бути причетна як влада Білорусі та Росії, так і влада або радикальні рухи в Україні.