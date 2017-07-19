Amnesty International: Розслідуйте, хто вбив Шеремета

Генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті вимагає знайти убивць журналіста Павла Шеремета, якому підклали вибухівку у машину у Києві.

"Рік відтоді, як Павло Шеремет був убитий вибухівкою, закладеною в його машину, – і правосуддя досі немає", – написав він у Twitter.

"Розслідуйте, хто вбив Шеремета", – закликав Шетті.

#Ukraine: one year after journalist Pavel Sheremet was killed by a bomb in his car and still no justice. Investigate #WhoKilledSheremet! pic.twitter.com/7q5lOqSPpf — Salil Shetty (@SalilShetty) July 19, 2017

Amnesty International зазначає, що Міністерство внутрішніх справ України у листі від 19 травня 2017 року повідомило, що досудове розслідування вбивства Павла Шеремета "перебуває на контролі керівництва Національної поліції України".

Попри велику кількість слідчих дій та масив відпрацьованих відеоматеріалів, слідча група під керуванням голови Нацполіції досі не змогла ідентифікувати винних у вбивстві.

Слідство також не надало переконливих доказів щодо жодної із офіційних версій вбивства.

20 липня о 8 ранку у місці, де рік тому загинув Павло Шеремет – на перетині вулиць Богдана Хмельницького й Івана Франка у Києві, – зберуться люди вшанувати пам’ять відомого журналіста.

Учасники акції #РікБезПавла ходою пройдуть до будівлі СБУ, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ і вимагатимуть розслідувати вбивство Шеремета.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

Олена Рощенко, УП