Суса посадили під домашній арешт
Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням кореспондента 112 каналу, Сус перебуватиме під арештом у Хмельницькому, на батьківщині.
Екс-чиновника ГПУ також зобов'язали здати паспорти та вдягнути електронний браслет
Сусу обрано запобіжний захід - домашній арешт. pic.twitter.com/lINt9SIrSO— Bihus.info (@bihusinfo) July 27, 2017
Як відомо, екс-заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора
Його затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".
Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.
14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.
У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.
В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.
Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.
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