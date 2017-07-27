Суса посадили під домашній арешт

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Четвер, 27 липня 2017, 23:00

Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням кореспондента 112 каналу, Сус перебуватиме під арештом у Хмельницькому, на батьківщині.

Екс-чиновника ГПУ також зобов'язали здати паспорти та вдягнути електронний браслет

Як відомо, екс-заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора

Його затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Теми: Генпрокуратура суд
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