Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 24 серпня на Українській правді.

Про нічне вбивство. Пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.

Чоловік, застрелений в центрі Києва увечері 23 серпня, був іноземцем 1988 року народження. Зловмисники, ймовірно, зникли на автомобілі "Фольксваген". У столиці введено план "перехоплення".

Про вибух на Грушевського. Внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в Києві постраждали двоє осіб.

"О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні поліції.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих від вибуху на вулиці Грушевського в центрі Києва збільшилася до трьох осіб.

За фактом вибуху на вул. Грушевського у Києві розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Про миротворців. Президент Петро Порошенко обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії РФ та посилення міжнародної присутності на Донбасі.

Як зазначив президент, йдеться про можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Об АТО. На День Незалежності бойовики порушили "тишу" 11 разів, троє бійців зазнали поранень.

Про Донбас. "Наша розвідка підтверджує: мінімальний рівень регулярних російських військ на окупованих територіях Донбасу - приблизно 3 тисячі осіб. У складі 39 тисяч військ, які перебувають на окупованій території - російський спецназ і представники регулярних військ РФ", - зазначив Порошенко.