СБУ завершила обшуки у виданні Старана.ua

158 переглядів
Середа, 9 серпня 2017, 13:29

Служба безпеки України завершила обшуки у Києві в редакції видання "Страна.ua".

Про це повідомила колишній міністр юстиції України та адвокат редактора Старана.ua Олена Лукаш у Facebook.

"Обшук закінчено. Нічого не знайшли. Держтаємниця більше не в небезпеці", - написала Лукаш.

Як повідомлялося, 9 серпня Служба безпеки України проводила обшуки у редакції Страна.юа та помешканнях деяких журналістів видання.

"Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці)", - зазначили в СБУ.

Як стало відомо 1 серпня, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 червня поліція провела обшуки в офісі "Страна.ua".

24 червня Шевченківський райсуд Києва за підозрою у вимаганні обрав для Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

Читайте також: Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви

Теми: СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Голова НСЖУ: Обшуками в Страна.ua влада демонструє силу 9 серпня 2017, 12:23
У СБУ розповіли подробиці обшуків у Страна.ua 9 серпня 2017, 10:56
Екс-міліціонер із Донецька продав доступ до баз даних ДАІ бойовикам 8 серпня 2017, 11:00
powered by lun.ua
Головні новини
Під Авдіївкою вогонь тривав 4 години. За добу 3 загиблих і 9 поранених
Кабмін звільнив Балчуна й призначив його тимчасову заміну
Голова ВРП відповів на питання про поєднання роботи в РФ і Україні
Балчун подав у відставку
Усі новини
Гендер

"Шерше ля фам" для прибирання, або Як роботодавці порушують законодавство

Без турфірм

Поради трьох самостійних мандрівників американским континентом