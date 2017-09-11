"Народний фронт" вимагає покарати всіх, хто проривав держкордон
Партія "Народний фронт" вимагає притягнути до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного перетину державного кордону 10 вересня на ПП "Шегині".
Про це йдеться у заяві партії.
"Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайного притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного перетину державного кордону України із застосуванням сили, а також роззброєння та арешту бандитських формувань, які брали співучасть у штурмі кордону та подальшому супроводженні НЕгромадянина Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.
Прорив ПП "Шегині" у партії назвали кримінальним злочином.
"Усі, незалежно від того – колишній президент чи прем’єр-міністр, – повинні понести кримінальну відповідальність за прорив державного кордону. Так вимагає закон і справедливість, яку ми відстояли на Майдані", - йдеться в повідомленні.
Дії Саакашвілі, Тимошенко та інших прихильників екс-голови Одеської ОДА у партії назвали "цинічною боротьбою за владу".
"Народні депутати, які були причетні до скоєння цього злочину, мають понести відповідальність, і з них має бути знятий депутатський імунітет", - підсумували у "Народному фронті".
"Народний Фронт" ініціює введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону.
Як повідомлялося, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон.
Під час інциденту з проривом кордону прихильниками Саакашвілі 11 бійців Національної поліції і 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.
Джерело в Держприкордонслужбі України зазначило, що у зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі та його прихильниками.
Президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок.
Саакашвілі заявив, що він є українським громадянином, і ніхто не зможе його позбавити права "захищати Україну". Він додав, що збирається проїхати по всіх регіонах України.
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