Скандал з Саакашвілі: поліція розповіла подробиці сутичок на кордоні

Невідомі 10 вересня влаштували сутичку з працівниками поліції, що охороняли порядок на біля пункту пропуску "Шегині", як наслідок - 11 поліцейських травмовані.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці розповіли, що 10 вересня до них надійшло повідомлення про незаконний перетин держкордону в районі пункту пропуску "Шегині". Пізніше група громадян спричинила там сутичку з працівниками поліції, в результаті чого постраждали п’ятеро патрульних та шість бійців поліції особливого призначення.

"Правоохоронці отримали різного ступеню тілесні ушкодження. В одного з них діагностовано перелом плечової кістки", - зазначили у поліції.

За фактом цих подій відкриті два кримінальних провадження - за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Ми зробили все від нас залежне, аби жоден учасник акції, а також громадяни, які мали намір законно перетнути кордон, не постраждали. Проте організатори акції не змогли дотримати задекларованих намірів акції. Тому під час цих подій постраждали 11 поліцейських", – цитуються в повідомлені слова начальника поліції Львівської області Валерія Середи.

За його словами, зараз тривають слідчі дії: огляди місця події, опитування свідків, встановлення всіх учасників та обставин, проводяться експертизи.

"Поліція документує ці злочини, аби винні особи понесли передбачену законодавством відповідальність", – наголосив Середа.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Пізніше з'явилась інформація, що поліція відкрила за даними подіями ще одну справу.

Українська правда