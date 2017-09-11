В "Шегинях" незаконно перейшли кордон 60 осіб, 6 протоколів уже в суді - ДПС

За попередніми оцінками прикордонників, 10 вересня український державний кордон у пункті пропуску "Шегині" перетнули близько 6 десятків осіб.

Про це на брифінгу 11 вересня повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

"Ми розглядаємо близько 60 чоловік", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами головного прикордонника, стаття 204 прим.1 Адміністративного кодексу незаконне перетинання державного кордону має санкцію штрафу від 1700 до 3500 або 15 діб адміністративного арешту

Цигикал зазначив, що зазраз у пункті пропуску працюють слідчі Національної поліції, військової прокуратури, які проводять допити громадян, що безпосередньо були на пункті пропуску "Шегині" та незаконно перетнули кордон, а тепер повертаються в пункт пропуску.

"6 особам уже оформлено протоколи про адміністративне порушення і направлено в суд і зараз 9 чоловік ще оформляються. Це втому числі й журналісти", – сказав голова ДПС.

Крім того у справі фігурують 332 стаття Кримінального кодексу – організація незаконної переправи, та ще більш тяжка стаття 141 стаття – перешкоджання законним діям Збройних сил України або інших військових формувань, зазначив Цигикал.

"І ми розуміємо, що тут потрібно дивитися, хто безпосередньо очолював цю акцію, надавав відповідні команди для масових безпорядків на державному кордоні", – сказав глава ДПС.

Наразі правоохоронці аналізують відеоматеріали з камер спостереження та різноманітні ролики з Youtube.

"Всі бачили відео з польської сторони, як чемно себе вели всі учасники цієї акції з польськими прикордонниками. І ніхто там нічого не влаштовував…. І як вони вели себе з української.. В тому числі зараз встановлюємо осіб, які мали невідомо яке громадянство… Були там і особи грузинської національності, які вступали в полеміку з заступником начальника регіонального управління полковником Краснопортком", – заявив Цигикал.

За його словами, слідчі встановлюватимуть осіб, причетних до організації безладів, і направляти до суду протоколи за статтею 185 прим. 10.

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