В Грузії назвали конфлікт із Саакашвілі "внутрішньоукраїнським"

В адміністрації президента Грузії відмовилися коментувати ситуацію навколо колишнього грузинського президента, екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявила політичний секретар президента Грузії Пікрія Чихрадзе в понеділок журналістам, передає "Інтерфакс-Тбілісі".

"Цей процес, який ми побачили, є внутрішньополітичною темою (України – ред.), внутрішньополітичним питанням сусідньої країни, країни, яка є нашим партнером", - сказала вона.

За її словами, в адміністрації президента Грузії не бачать необхідності робити зайві коментарі з цього приводу.

"Як буде цей процес розвиватиметься, це ми всі з вами побачимо", - зазначила Чіхрадзе.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Пізніше з'явилась інформація, що поліція відкрила за даними подіями ще одну справу.