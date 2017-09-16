Луценко: Саакашвілі не арештують і не екстрадують за "прорив"

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадованй за те, що перетнув кордон України, їдучи з Польщі, з порушенням порядку.

Про це Луценко заявив 16 вересня на конференції YES, що проходить у Києві.

"Я, як генеральний прокурор заявляю - Саакашвілі не буде заарештований по цій справі, Саакашвілі не може бути екстрадований з цієї країни, поки має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав", - заявив Луценко.

Генпрокурор додав, що ті, хто "переправляв Саакашвілі через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані".

"Ті, хто бив українських прикордонників, будуть мати справу з кримінальною справою і будуть заарештовані. І мають сидіти 7 років. Щоб всі політики затямили - можна і треба мітингувати, але при цьому не можна бити солдатів і офіцерів, які захищають кордон", - додав Луценко.

"Тому у цій справі - кримінал, у всьому іншому - штраф і суд", - підсумував він.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що жодних необґрунтованих арештів у "справі Саакашвілі" після порушення соратниками екс-президента Грузії порядку перетину кордона не буде.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

У вівторок вранці у Львові представник ДПСУ зачитав Міхеілу Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Українська правда