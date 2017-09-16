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Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют за "прорыв"

Суббота, 16 сентября 2017, 19:02
Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют за прорыв

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован за то, что пересек границу Украины, выезжая из Польши, с нарушением порядка.

Об этом Луценко заявил 16 сентября на конференции YES, которая проходит в Киеве.

"Я, как генеральный прокурор, заявляю - Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал", - заявил Луценко.

Генпрокурор добавил, что те, кто "переправлял Саакашвили через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы".

"Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть 7 лет. Чтобы все политики запомнили - можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу", - добавил Луценко.

"Поэтому в этом деле - криминал, во всем остальном - штраф и суд", - подытожил он.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что никаких необоснованных арестов по "делу Саакашвили" после нарушения соратниками экс-президента Грузии порядка пересечения границы не будет.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Во вторник во Львове представитель ГПСУ зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Украинская правда

Темы: СаакашвилиЛуценко
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