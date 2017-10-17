Порошенко: захоплення вертолітного майданчика веде до отаманщини

Президент Петро Порошенко називає абсолютно неприйнятим захоплення вертолітного майданчика на Парковій дорозі.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою.

"Прикладом стукання у відкриті двері є абсолютно неприйнятне захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його у державну власність, коли він за рішенням прокуратури вже у державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду", - сказав Порошенко.

Він додав, що силове вирішення конфліктів веде лише до хаосу.

"Будь-які інші форми (вирішення проблем – ред.) ведуть до отаманщини і хаосу, і є абсолютно неприйнятними", - підсумував Порошенко.

Як відомо, 16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Згодом речник генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що вертолітний майданчик перебуває в управлінні державного підприємства.

Вона зазначила, що 3 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва наклав арешт та заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га разом із 5 об’єктами нерухомості на Парковій дорозі, власником яких є ТОВ "Амадеус Ко".

Охорону, зберігання, обслуговування, ремонт, підтримання цього майна у належному стані та оперативне управління ним доручено держпідприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

Сарган нагадала також, що Управління ГПУ з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356,ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 КК України.



У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження суд ще 4 липня 2014 року наклав арешт на нежитлові приміщення на Парковій дорозі.



А 7 березня 2017 року суд заборонив відчуження корпоративних прав ТОВ "Амадеус Ко", що належать його співзасновникам Хом’яку О.В. та Файнроуд Бізнес ПОВ, а держреєстратору та нотаріусам заборонив реєструвати зміну засновників ТОВ "Амадеус Ко", зміни в статутні документи товариства, а також чинити інші реєстраційні дії щодо ТОВ "Амадеус Ко".

14 липня екс-меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.



Слідство встановлює інших осіб, причетних до будівництва вертолітного майданчика, наголосила Сарган.

Рік тому у ГПУ заявляли, що скандально відомий вертолітний майданчик побудували за рахунок незаконного відшкодування ПДВ фіктивним підприємствам.

Однак націоналісти вирішили не покидати територію вертолітного майданчика, бо, за їхньою інформацією, орендарі досі платять компанії, яка належить сім'ї екс-президента Віктора Януковича.

Ірина Балачук, УП