Саакашвілі – мітингувальникам: Не розходимося, ми прийшли винести козла

Лідер партії "Рух нових партії" Міхеіл Саакашвілі закликав мітингувальників залишатись під Верховною Радою до виконання їх вимог.

Про це він сказав, звертаючись до учасників акції, 17 жовтня під стінами парламенту.

"Хороша ідея – нам тут залишитись, поки вони не виконають наших вимог. Ми прийшли винести козла корупції, козла свавілля, безкарності, та взагалі винести козла конкретного!", – сказав Саакашвілі на площі Конституції.

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Політик додав, що влада погодилась у четвер виконати 2 з 3 вимог мітингувальників, але розцінює це як затягування часу.

На його думку, найбільше боїться протесту президент Петро Порошенко.

"Януковича більше ненавиділи, аніж Кучму, а Порошенка більше ненавидять, ніж Януковича. І це сумний факт", – заявив Саакашвілі.

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За його словами, "різниця між Януковичем та Порошенком полягає в тому, що від Януковича ніхто нічого хорошого не очікував, а Порошенко задобрював народ солодкими промовами".

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Раніше під час мітингу Саакашвілі порадив президенту України Петру Порошенку піти у відставку.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку,а після перетину кордону поїхав до Львова.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками. До ЄРДР було внесено відомості про можливий злочин за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Євген Будерацький, Валентина Романенко, УП