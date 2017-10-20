Прокурор підтвердив, що Розенблат міг летіти – адвокат

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що народний депутат Борислав Розенблат мав право виїхати з України.

На це звернув увагу адвокат нардепа Олексій Шевчук у Facebook, коментуючи судове засідання, яке відбулося 19 жовтня.

"Безумовно, таке право він мав", – відповів прокурор САП журналістам.

"Рішення приймалося в тому режимі, в якому приймалося… Це невідкладні слідчі дії", – сказав також Кравець.

Представник САП дорікнув, що справа затягується: спершу на засіданні суду було три адвокати, потім ніхто з них не зміг з'явитися.

Відтак судове засідання продовжать о 14:00 п'ятниці, 20 жовтня.

Адвокат Шевчук повідомив журналісту "Української правди", що у підозрі САП змінилось "абсолютно все".

"Зняли підозру з охоронців! Нема вимагання! Ми підтвердили, що це була провокація детективів – і Розенблат нічого не отримував", – заявив Шевчук.

"Українська правда" звернулася по коментар також до НАБУ.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.