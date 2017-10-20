Розенблат все одно хоче поїхати за кордон

Виключений із БПП народний депутат Борислав Розенблат писатиме звернення до генпрокурора, щоб йому дозволили поїхати за кордон.

Про це він заявив 20 жовтня в кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання журналістів.

"Після судового засідання будем бачити, як розвиватимуться події. В будь-якому випадку, я буду писати звернення до генпрокурора і буду просити про можливість для виїзду за кордон", – сказав нардеп.

На прохання УП прокоментувати інформацію, що Розенблат намагався вивести матеріали у "бурштиновій справі", нардеп сказав:

"Нехай НАБУ вам це покаже! Я вам заявляю – НАБУ бреше!".

Так само він звинуватив НАБУ у брехні, коли його запитали, чи намагався він вивозити за кордон гроші.

"Почуйте мене, НАБУ бреше!", – обурився Розенблат.

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Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.

У НАБУ кажуть, що Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Роман Кравець, УП