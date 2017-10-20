Порошенко: Деяким організаторам мітингів була потрібна кров

Організаторам мітингів під Верховною Радою була потрібна кров, а правоохоронці зірвали спроби придбання зброї і виявили схованки з вибухівкою.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час відвідин 10-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби у Бортничах (Київ) 20 жовтня.

"Коли цього тижня в центрі Києва зібрався мітинг, ми побачили, що формальні вимоги його учасників абсолютно, цілком збігаються з ініціативами президента. Після вчорашнього результативного голосування в парламенті… громадські організацій та й політичні сили зробили заяву, що завершують свою участь в акції", - сказав він.

Порошенко додав, що інші організатори показали, що формальні вимоги були лише димовою завісою, а їхній "реальний план дій – це дестабілізація ситуації в Україні".

"Ще напередодні були зірвані спроби мітингувальників придбати зброю. Для чого їм зброя? Щоб повторити події 31 серпня, коли 4 героїв-нацгвардійців віддали свої життя, коли була зірвана граната біля стін Верховної ради", - додав президент.

Він розповів, що крім того, правоохоронці знайшли схованки із заготованою вибухівкою.

"СБУ і Нацполіцією були знайдені хованки, склади як заготовленої зброї, так і вибухівки", - сказав Порошенко.

"Вони постійно провокували правоохоронців, бо їм потрібні були не реформи, не зміни – їм потрібна була кров", - значив глава держави.

Він підкреслив, що виступає за демократію і за право громадян вільно висловлювати свої протести.

"Але правоохоронці мають забезпечити, щоб жодна крапля крові не пролилася. Правоохоронці з честю виконали поставлене завдання. І як злочинні не намагались спровокувати – били нацгвардійців, поліцейських, нападали на депутатів – їм не вдалося порушити вигнання мого завдання не допустити кровопролиття", - підсумував Порошенко.

Ірина Балачук, УП