Порошенко: Некоторым организаторам митингов была нужна кровь

Некоторым организаторам митингов под Верховной Радой была нужна кровь, а правоохранители сорвали попытки приобретения оружия и обнаружили тайники со взрывчаткой.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы в Бортничах (Киев) 20 октября.

"Когда на этой неделе в центре Киева собрался митинг, и мы увидели, что формальные требования участников абсолютно, полностью совпадают с инициативами президента, после вчерашнего результативного голосования в парламенте... то общественные организации да и политические силы сделали заявление, что завершают свое участие в акции", - сказал он.

Но, по словам Порошенко, "главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой, а реальный план действий - это дестабилизация ситуации в Украине".

"Еще накануне были сорваны попытки митингующих приобрести оружие. Для чего им оружие? Чтобы повторить события 31 августа, когда 4 героев-нацгвардейцев отдали свои жизни, когда была взорвана граната у стен Верховной Рады", - добавил президент.

Он рассказал, что кроме того, правоохранители нашли тайники с заготовленной взрывчаткой.

"СБУ и Нацполицией были найдены тайники, склады как заготовленного оружия, так и взрывчатки", - сказал Порошенко.

"Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им нужны были не реформы, не изменения – им нужна была кровь", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что выступает за демократию и за право граждан свободно выражать свои протесты.

"Но правоохранители должны обеспечить, чтобы ни одна капля крови не пролилась. Правоохранители с честью выполнили поставленную задачу. И как преступники ни пытались спровоцировать – били нацгвардейцев, полицейских, нападали на депутатов – им не удалось нарушить выполнение моего задания не допустить кровопролития", - подытожил Порошенко.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

19 октября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.

Но все три законопроекта о выборах в Верховную Раду нардепы провалили.

Вечером 19 октября активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.

Политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Самопомочи" решили, что будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга начали выходить из акции.

Ирина Балачук, УП