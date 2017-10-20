Порошенко: Деяким організаторам мітингів була потрібна кров

Деяким організаторам мітингів під Верховною Радою була потрібна кров, а правоохоронці зірвали спроби придбання зброї і виявили схованки з вибухівкою.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час відвідин 10-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби у Бортничах (Київ) 20 жовтня.

"Коли цього тижня в центрі Києва зібрався мітинг, і ми побачили, що формальні вимоги його учасників абсолютно, цілком збігаються з ініціативами президента, після вчорашнього результативного голосування в парламенті… то громадські організацій та й політичні сили зробили заяву, що завершують свою участь в акції", - сказав він.

Але, за словами Порошенка, "головні організатори показали, що формальні вимоги були лише димовою завісою, а реальний план дій – це дестабілізація ситуації в Україні".

"Ще напередодні були зірвані спроби мітингувальників придбати зброю. Для чого їм зброя? Щоб повторити події 31 серпня, коли 4 героїв-нацгвардійців віддали свої життя, коли була зірвана граната біля стін Верховної Ради", - додав президент.

Він розповів, що крім того, правоохоронці знайшли схованки із заготовленою вибухівкою.

"СБУ і Нацполіцією були знайдені хованки, склади як заготовленої зброї, так і вибухівки", - сказав Порошенко.

"Вони постійно провокували правоохоронців, бо їм потрібні були не реформи, не зміни – їм потрібна була кров", - значив глава держави.

Він підкреслив, що виступає за демократію і за право громадян вільно висловлювати свої протести.

"Але правоохоронці мають забезпечити, щоб жодна крапля крові не пролилася. Правоохоронці з честю виконали поставлене завдання. І як злочинці не намагались спровокувати – били нацгвардійців, поліцейських, нападали на депутатів – їм не вдалося порушити виконання мого завдання не допустити кровопролиття", - підсумував Порошенко.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва розпочався кількатисячний мітинг за скасування депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

19 жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині скасування депутатської недоторканності.

Але усі три законопроекти про вибори до Верховної Ради нардепи провалили.

Увечері 19 жовтня активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до Адміністрації президента і передали законопроект про антикорупційний суд, який вони підготували.

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Ірина Балачук, УП