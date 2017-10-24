Порошенко: 30-40 людей називають всеукраїнською акцією

8097 переглядів
Вівторок, 24 жовтня 2017, 11:49
прес-служба АП

Президент Петро Порошенко вважає, що акції під Радою не зможуть розхитати ситуацію.

Про це він заявив на засіданні Ради регіонального розвитку 24 жовтня у Києві.

За його словами, Росія завжди намагалась розхитати ситуацію в Україні.

"І знаходяться політикани, які не просто це підтримують, а й беруться організувати це", - сказав президент.

"Але нічогісінько в них не вийде. Як не намагаються розхитати ситуацію – вона не розхитується. Бо 30-40 людей вони називають всеукраїнською акцією. Народ не дасть розхитати", - вважає Порошенко.

"У мене для вас гарна новина – все буде добре", - закінчив він.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва розпочався кількатисячний мітинг за скасування депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

19 жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині скасування депутатської недоторканності.

Але усі три законопроекти про вибори до Верховної Ради нардепи провалили.

Увечері 19 жовтня активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до Адміністрації президента і передали законопроект про антикорупційний суд, який вони підготували.

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Пізніше Порошенко заявив, що деяким організаторам мітингів під Верховною Радою була потрібна кров, а правоохоронці зірвали спроби придбання зброї і виявили схованки з вибухівкою.

Роман Романюк, УП

Теми: Порошенко мітинги
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко вступився за скандальний Театр на Подолі 24 жовтня 2017, 11:38
Порошенко образився, що його критикують за перерізання стрічок 24 жовтня 2017, 11:31
Укроборонпром злив 100 мільйонів "прокладці" менеджера Порошенка – ЗМІ 24 жовтня 2017, 10:59
powered by lun.ua
Головні новини
ФСБ могла затримати жителя Сумщини – прикордонники
Луценко каже, що Саакашвілі вже можна депортувати
Луценко: Мітинг під Радою фінансують з-за кордону
Порошенко: 30-40 людей називають всеукраїнською акцією
Усі новини
медицина

У пошуках ліків від раку

чикагонаш

Киянин виграв міжнародний марафон

Заборонена свобода

Які історії приховують татуювання арабської молоді