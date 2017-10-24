Порошенко: 30-40 людей називають всеукраїнською акцією

Президент Петро Порошенко вважає, що акції під Радою не зможуть розхитати ситуацію.

Про це він заявив на засіданні Ради регіонального розвитку 24 жовтня у Києві.

За його словами, Росія завжди намагалась розхитати ситуацію в Україні.

"І знаходяться політикани, які не просто це підтримують, а й беруться організувати це", - сказав президент.

"Але нічогісінько в них не вийде. Як не намагаються розхитати ситуацію – вона не розхитується. Бо 30-40 людей вони називають всеукраїнською акцією. Народ не дасть розхитати", - вважає Порошенко.

"У мене для вас гарна новина – все буде добре", - закінчив він.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва розпочався кількатисячний мітинг за скасування депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

19 жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині скасування депутатської недоторканності.

Але усі три законопроекти про вибори до Верховної Ради нардепи провалили.

Увечері 19 жовтня активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до Адміністрації президента і передали законопроект про антикорупційний суд, який вони підготували.

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Пізніше Порошенко заявив, що деяким організаторам мітингів під Верховною Радою була потрібна кров, а правоохоронці зірвали спроби придбання зброї і виявили схованки з вибухівкою.

Роман Романюк, УП