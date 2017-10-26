Януковичу дали нового державного адвоката і перенесли суд

Суд призначив нового державного адвоката екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді. Ним став Ігор Ляшенко.

Про це оголосили на засіданні суду 26 жовтня.

Наступне засідання суду відбудеться на 4 грудня.

Ігор Ляшенко Скриншот з ефіру "112Україна"

Таким чином Ляшенку надали час, щоб ознайомитися зі справою Януковича.

"Вважаємо, що це дійсно достатньо часу новому захиснику для ознайомлення з матеріалами та підготовки для захисту обвинуваченого", - сказав в ефірі "112 Україна" прокурор відділу головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

Він також відмовився коментувати заяви попереднього адвоката Януковича Максима Гераська про його наміри продовжувати брати участь у цьому процесі.

"Хто такий Герасько? Я знаю такого адвоката, але він не є учасником цього процесу. Тому я не буду коментувати заяви не учасника процесу, які не ґрунтуються на жодному законодавстві України", - сказав Кравченко.

Новий адвокат Януковича Ляшенко не зміг спрогнозувати, чи встигне вивчити матеріали справи до 4 грудня.

"На даний час я не бачив ні обвинувального акта, ні матеріалів обвинувачення. Мені дали час до 4 грудня. Чи вистачить цього, я не можу сказати", - додав він.

Ляшенко також додав, що планує, якщо не бачитися, то принаймні спілкуватися з Януковичем.

"Принаймні спілкуватись – стовідсотково. Чому? Тому що захист без спілкування з клієнтом фактично є дефектним, і я вважаю, що це буде неналежна правова допомога без спілкування з моїм підзахисним", - підсумував Ляшенко.

Як відомо, 25 жовтня Оболонський районний суд відсторонив адвоката, наданого державою екс-президенту Віктору Януковичу Максима Гераська.

Як повідомлялося, 5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід і з процесу у справі про держзраду.

6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони звинувачення і призначив екс-президенту безплатного адвоката з Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Ним став Віталій Мешечек.

17 серпня Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника.

21 серпня Київський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив Януковичу, обвинуваченому в державній зраді, нового державного адвоката Максима Гераська.

Герасько у жовтні їздив до Януковича, але повідомив, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Ірина Балачук, УП