Суд відсторонив держадвоката Януковича

Оболонський районний суд відсторонив адвоката, наданого державою екс-президенту Віктору Януковичу Максима Гераська.

Відповідне рішення суд прийняв 25 жовтня.

Гераська вісторонили у зв'язку з "фактичним невиконанням покладених на нього обов'язків по захисту обвинуваченого Віктора Януковича".

Суд проситиме призначити Януковичу нового захисника.

Як повідомив Герасько, він вимагав від суду забезпечення змагальності процесу і дати більше часу на вивчення матеріалів справи.

"Вимагав дотримання змагальності процесу. Робив усе відповідно до законодавства, але суд позбавив мене такої можливості. Принцип змагальності був порушений", - сказав Герасько.

За його словами, він є вже другим адвокатом, який не влаштовує суддів.

"Я виконував усі свої обов’язки згідно з присягою адвоката, як того вимагає закон. Усі мої попередники, якщо врахувати ще платних адвокатів, вони теж виконували все згідно з законом. Однак ніхто не влаштовує суд. Бо тут хочуть бачити статиста. Суд і прокуратура не хочуть бачити тут адвоката, який виконує професійно свої обов’язки", - сказав Герасько.

Він додав, що погоджується з позицією Януковича, що цей суд несправедливий.

"Я погоджуютьсь зі позицією свого підзахисного, що це несправедливий суд. Він не має жодної перспективи. Жодного доказу по справі немає, дана справа не має ніякої перспективи в майбутньому, і будь-яке рішення буде скасоване, оскільки воно незаконне", - сказав Герасько.

На початку засідання він знову просив дати йому більше часу для ознайомлення з матеріалами справи.

"Моя позиція, я її озвучував на першому засіданні, незмінна, треба 3 місяці для прочитання – не підготовки – лише прочитання справи. 37 томів (з 52-х - ред.) мною опрацьовані. Доки адвокат не закінчить читати справу не можливо приймати участь у засіданні. 3 місяці спливає 18 листопада", - сказав Герасько.

Він також додав, що досі ніяк не зв’язався зі своїм підзахисним, "але відкритий до цього і шукає можливості".

Герасько відмовився давати поради наступному захиснику Януковича.

Прокуратура заявила, що Герасько затягував розгляд справи.

"Сторона захисту зробила всі можливі дії для затягування та зриву даного процесу і недослідження доказів по цій справі. Сподіваємося, що Центр безоплатної допомоги надасть кваліфікованого захисника", - сказав прокурор відділу головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

Суд у справі про державну зраду Януковича продовжиться о 10:00 26 жовтня.

Як відомо, 5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід і з процесу у справі про держзраду.

6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони звинувачення і призначив екс-президенту безплатного адвоката з Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Ним став Віталій Мешечек.

17 серпня Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника.

21 серпня Київський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив Януковичу, обвинуваченому в державній зраді, нового державного адвоката Максима Гераська.

Герасько у жовтні їздив до Януковича, але повідомив, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Ірина Балачук, УП