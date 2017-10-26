Стало відомо ім'я другого загиблого від вибуху поруч із Мосійчуком

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Четвер, 26 жовтня 2017, 11:10

Від вибуху в Києві, в якому постраждав народний депутат Ігор Мосійчук, загинув перехожий – 36 річний Михайло Мормиль.

Про це повідомив народний депутат і член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Випадковою жертвою вчорашнього теракту став 36 річний Михайло Мормиль. Від отриманих поранень він помер у лікарні", – написав він.
 
"До 2015 року підполковник Мормиль був співробітником юридичного департаменту МВС. Після звільнення займався приватною юридичною практикою", – повідомив Геращенко.

"А вчора він просто проходив повз телеканал "Еспрессо", не уявляючи, що за мить станеться вибух, який забере його життя", – констатував він.

Геращенко зазначив, що "також у результаті теракту загинув 31-річний старший сержант поліції Руслан Кушнірук", у якого залишилася вагітна дружина і малолітня донька.

"Ігор Мосійчук назавжди завдячує своїм життям Руслану і Михайлу. Їхні тіла прийняли на себе осколки і основну силу ударної хвилі – і зберегли його життя", – написав він.

На думку Геращенка, "відповіддю українських спецслужб і поліції на дії терористів, які направляються з Російської Федерації, повинні стати ще жорсткіший розвідувальний та контррозвідувальний режим, спрямований на попередження спроб чинити вбивства і теракти".

Депутат висловив свої співчуття сім'ям загиблих і пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти замовників, організатором і виконавців теракту.

Теми: вибух Мосійчук Київ Геращенко Антон
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