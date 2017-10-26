Кадиров: Ми давно забули про існування клоуна Мосійчука

Глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення членів Радикальної партії в замаху на народного депутата Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину знаходяться в Україні".

Про це повідомляє в четвер прес-служба глави і уряду Чечні.

"Він уже виконав відведену йому роль і зараз став комусь непотрібним, став заважати комусь, вірніше, окремій організації, яких там десятки. Самі депутата Мосійчука підірвали і підняли шум: "Чеченська Республіка","Слід Кадирова", – сказав глава ЧР.

"Ми давно забули про його існування. Мосійчук – клоун, жалюгідний блазень, який показав свою нікчемність, стріляючи по портрету Кадирова. Мосійчук, Саакашвілі та інші вже давно довели, що собою являє нинішнє керівництво України", – зазначив Кадиров.

Він заявив, що "казки про "чеченський слід" у замаху – черговий виверт Києва уникнути відповідальності за те, що відбувається в Україні".

Раніше в Кремлі відкинули звинувачення на адресу Росії в зв'язку з вибухом в Києві, в результаті якого постраждав народний депутат Верховної ради Ігор Мосійчук.

Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала.

Загинули двоє людей: охоронець Мосійчука і простий перехожий.

За даними СБУ, вибух могло спровокувати саморобний вибуховий пристрій спрямованої дії, створене базі автомобільної сигналізації. Його могли активувати дистанційно.

Слідство розглядає кілька версій вибуху. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога або журналістів.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і поспішив допустити, що це робота російських спецслужб.



У свою чергу, ще один нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько не виключив чеченський слід