Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров: Ми давно забули про існування клоуна Мосійчука

Четвер, 26 жовтня 2017, 19:10

Глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення членів Радикальної партії в замаху на  народного депутата Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину знаходяться в Україні".

Про це повідомляє в четвер прес-служба глави і уряду Чечні.

"Він уже виконав відведену йому роль і зараз став комусь непотрібним, став заважати комусь, вірніше, окремій організації, яких там десятки. Самі депутата Мосійчука підірвали і підняли шум: "Чеченська Республіка","Слід Кадирова", – сказав глава ЧР.

"Ми давно забули про його існування. Мосійчук – клоун, жалюгідний блазень, який показав свою нікчемність, стріляючи по портрету Кадирова. Мосійчук, Саакашвілі та інші вже давно довели, що собою являє нинішнє керівництво України", – зазначив Кадиров.

Він заявив, що "казки про "чеченський слід" у замаху – черговий виверт Києва уникнути відповідальності за те, що відбувається в Україні".

Раніше в Кремлі відкинули звинувачення на адресу Росії в зв'язку з вибухом в Києві, в результаті якого постраждав народний депутат Верховної ради Ігор Мосійчук.

Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала.

Загинули двоє людей: охоронець Мосійчука і простий перехожий.

За даними СБУ, вибух могло спровокувати саморобний вибуховий пристрій спрямованої дії, створене базі автомобільної сигналізації. Його могли активувати дистанційно.

Слідство розглядає кілька версій вибуху. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога або журналістів.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і поспішив допустити, що це робота російських спецслужб.

У свою чергу, ще один нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько не виключив чеченський слід

Теми: терактМосійчукКадиров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
теракт
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Стрілянину в аеропорту Кишинева розслідують як теракт
Останні новини
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
Усі новини...
Реклама: