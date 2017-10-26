Князєв про вибух у Києві: Пристрій увімкнули дистанційно

Вибуховий пристрій поблизу телеканалу "Еспресо" у середу ввечері, імовірно, активували дистанційно.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв 26 жовтня, інформує прес-служба Нацполіції.

За його словами, зловмисники дистанційно увімкнули вибуховий пристрій, встановлений на припаркованому біля місця вибуху моторолері.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець сказала "Українській правді", що було застосовано саморобний вибуховий пристрій, створений на базі автомобільної сигналізації. Про це свідчать залишки електронних плат на місці вибуху.

Пристрій міг бути радіокерованим – але експертизи ще тривають, зазначила Максимець.

Князєв також зазначив, що Генеральна прокуратура кваліфікувала як теракт вибух, у якому загинули дві людини і ще троє постраждали.

Обидва загиблих були працівниками поліції, зазначив Князєв.

"Так сталося, що під час цього теракту повертався додому капітан поліції міста Києва, який метрів сто не дійшов до свого дому", – повідомив він.

Як відомо, один із загиблих – Руслан Кушнір, 1986 року народження, який проходив службу у полку поліції особливого призначення Києва і охороняв народного депутата Ігоря Мосійчука. У старшого сержанта поліції залишилися маленька дитина і вагітна дружина.

Руслан Кушнір МВС

Інший загиблий – перехожий Михайло Мормиль, 1981 року народження. За даними МВС, Михайло Морміль працював слідчим відділу Шевченківського райвідділку, з 2006 року працював у Міністерстві внутрішніх справ, до 2015 року був співробітником юридичного департаменту МВС.

Після звільнення з відомства підполковник міліції Мормиль займався приватною юридичною практикою.

Михайло Морміль МВС

Нардеп Ігор Мосійчук вижив, його після вибуху прооперували.

Політолог Віталій Бала та ще одна постраждала від вибуху у Солом’янському районі Києва також перебувають у лікарні.

Як відомо, вибух поруч із Мосійчуком продовжує низку підривів, які сталися в Україні з липня 2016 року.

За понад рік жертвами вибухів, зокрема, стали журналіст Павло Шеремет, чиновник СБУ Олександр Хараберюш, чиновник Міноборони Максим Шаповал, працівник СБУ Юрій Возний, доброволець Алі Тімаєв.

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Олена Рощенко, УП