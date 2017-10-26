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Слідство не виключає, що метою вибуху міг бути не Мосійчук

Четвер, 26 жовтня 2017, 12:23

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука.

На прес-конференції у Києві перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко повідомив:

"Це міг бути будь-хто з політичних чи громадських діячів, які щодня приходили на телеканал "Еспресо". Ми не можемо впевнено зараз казати, що замах був саме на пана Мосійчука. Є подія, є спрацьований вибуховий пристрій, є потерпілі, є загиблі, на жаль".

"Чому це сталося – ми зможемо зрозуміти тільки тоді, коли отримаємо якусь інформацію оперативного характеру, а потім ця інформація набуде підтвердження в рамках процесуальних дій", – сказав він.

"Коли ми будемо знати достовірно, на кого був замах – на Мосійчука чи на когось іншого, чи взагалі на будь-якого політичного діяча, ми вам повідомимо", – додав Кононенко.   

Прокурор Києва Роман Говда додав: "Пріоритет є Мосійчук, але ми не відкидаємо на цей час будь-які інші можливі мотиви цього злочину відносно інших осіб, які були разом із ним, або журналістів".   

Нардепа, який переніс операцію, поки не допитували.  

"На цей час із Мосійчуком не проводили слідчі дії у зв’язку з певними побажаннями лікарів, а також самого Мосійчука", – сказав Говда. .

"З ним будуть проведені слідчі дії сьогодні, я переконаний. Працівники СБУ мали з ним певний контакт і отримали інформацію, яка важлива на цьому етапі досудового розслідування", – додав прокурор Києва.

"На даний час підозрюваних і затриманих немає. Слідство триває", – наголосив він.

За даними правоохоронців, причин розглядається багато – і всі причини покладені у вироблення версій злочину

Прокурор Києва Роман Говда підтвердив, що органи внутрішніх справ вживали заходи безпеки стосовно Ігоря Мосійчука, "тому при ньому був працівник поліції".

Але причин цього розкривати не став: "Інформація про застосування безпеки не підлягає розголошенню".

Як відомо, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, один із яких дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків: охоронець Мосійчука Руслан Кушнір і випадковий перехожий Михайло Мормиль.

Ігоря Мосійчука та політтехнолога Віталія Балу прооперовано.

Стан постраждалої жінки стабільний, вона також перебуває в лікарні.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухМосійчукпрокуратура
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