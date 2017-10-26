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У Кремлі відреагували на звинувачення в причетності до вибуху в Києві

Четвер, 26 жовтня 2017, 15:06

У Кремлі заявили, що звинувачення на адресу Росії у зв'язку з вибухом в Києві, у результаті якого постраждав народний депутат Ігор Мосійчук, – "черговий прояв русофобії, яка захлеснула Україну".

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Як завжди, абсолютно необгрунтовані нічим, голослівні істеричні звинувачення з Києва, які звучать не тільки на адресу Рамзана Кадирова, а й усіх, хто займає хоч які-небудь посади в Москві", – підкреслив Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви МВС України про можливу причетність глави Чечні до вибуху в Києві 25 жовтня.

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Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22:00 стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала. Один з постраждалих, охоронець депутата 31-річний працівник поліції полку особливого призначення Руслан Кушнір помер по дорозі в лікарню.

Пізніше народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що від вибуху в Києві, крім Кушніра, загинув перехожий – 36 річний Михайло Мормиль.

За даними СБУ, вибух могло спровокувати саморобний вибуховий пристрій спрямованої дії, створене базі автомобільної сигналізації. Його могли активувати дистанційно.

Слідство розглядає кілька версій вибуху. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога або журналістів.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і поспішив допустити, що це робота російських спецслужб.

У свою чергу, ще один нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько не виключив чеченський слід

Теми: терактМосійчукРосія
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