Слідство розглядає дві версії убивства Окуєвої – Геращенко

Правоохоронці розглядають дві основні версії убивства колишнього бійця-добровольця чеченського походження Аміни Окуєвої на Київщині.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко.

"Основних версій дві – це дії російських спецслужб, убивство з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації, створення атмосфери терору і жаху в Україні, а друга – це дії осіб, які перебувають на території чеченської республіки, це помста Адаму за те, що він пішов проти Рамзана Кадирова (російський чеченський державний діяч, президент Чечні – ред.) і його оточення", - сказав Геращенко.

Також, за його словами, будуть розглядатися й інші версії.

"Судячи з усього, терористів було двоє: один чекав на повороті з Одеської траси і давав сигнал другому, який засів у кущах зі зброєю", - сказав Геращенко.

Він пов'язав цей напад на подружжя Окуєвої і Адама Осмаєва з замахом на них у червні, а також з нещодавнім вибухом на Солом'янці у Києві, під час якого постраждав нардеп Ігор Мосійчук і загинули 2 людей.

"Очевидно, що біда прийшла з території Російської Федерації. Ті, хто прислав кілера у червні, ті ж зробили це і зараз. Що стосується цих покидьків, то впевнений, що їх теж знайдемо, затримаємо, і вони теж сидітимуть все життя у в'язниці", - сказав нардеп.

Він додав, що наразі оперативники поліції і СБУ відпрацьовують можливих причетних осіб до цього убивства.

"Зараз завдання поліції і СБУ максимально звузити коло причетних до цього злочину", - пояснив Геращенко.

За його словами, Адам Осмаєв, який був в авто з Аміною Окуєвою під час нападу, перебуває в лікарні під охороною.

"Ми вчора спілкувалися з Адамом Осмаєвим у лікарні, він поранений у ногу, куля потрапила у гомілку. Він каже, що краще би на місці Аміни був він. Звичайно, він перебуває під охороною. Думаю, що тепер і далі до кінця життя йому треба буде надавати державну охорону, від якої йому вже не доведеться відмовлятися", - сказав Геращенко.

За словами речника Головного управління Нацполіції у Київській області Миколи Жуковича, правоохоронці розцінюють убивство Окуєвої як замовне.

"Зараз можу сказати, що вже відкрито кримінальне провадження та зареєстровано в ЄРДР за ст. 115, умисне вбивство, п. 11 розцінюється як замовне вбивство. Триває робота слідчо-оперативної групи, оперативники опитують можливих свідків", - сказав він в ефірі "112 Україна".

Як відомо, ввечері 30 жовтня біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

На місці працювали слідчо-оперативні групи поліції і голова Нацполіції України Сергій Князєв. Також Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

За словами речника Нацполіції Ярослава Тракала, Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад. Перший напад на Окуєву і Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі. Тоді, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника тоді відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Ірина Балачук, УП