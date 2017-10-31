Суд обрав дату розгляду позову Саакашвілі про позбавлення громадянства

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі щодо листа Державної міграційної служби про повідомлення щодо позбавлення його громадянства.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Позивач просить суд визнати незаконними дії Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області та тимчасово виконуючого обов'язки начальника ГУ ДМСУ у Львівській області Іванни Іванночко щодо складання та надсилання Міхеілу Саакашвілі листа за підписом Іваночко від 29 вересня 2017 року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що засідання суду відбудеться 30 листопада.

Раніше в адміністрації президента повідомили, що надали відповідь на запит Саакашвілі щодо надання документів про позбавлення його громадянства України ще 29 вересня.

25 жовтня екс-президент Грузії заявив, що отримав документи про позбавлення його громадянства і буде оскаржувати це рішення.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон воточенніприхильників, митний контроль він не пройшов – за це за рішенням суду повинен заплатити штраф.

19 вересня Саакашвілі передав адвокатами в АП заяву з вимогою видати йому 4 документи, потрібні для оскарження рішення президента у суді: документацію міграційної служби, копію указу про втрату громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, усі супровідні листи.

Адміністрація президента брала додатково 20 робочих днів на розгляд запиту Саакашвілі про документи щодо позбавлення його громадянства.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати з України, оскільки Державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця.

У Міграційній службі підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

Українська правда