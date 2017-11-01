CNN: У Манафорта три паспорти, а подорожував він під вигаданим ім'ям

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Середа, 1 листопада 2017, 07:11

Звинувачення ФБР проти колишнього політтехнолога Партії регіонів і "Опозиційного блоку" Пола Манафорта проливають світло на його фінансовий стан та подорожі в останні роки.

Деякі подробиці опублікував американський телеканал CNN.

Згідно з дукументами, на даний час Манафорт має три паспорти США, всі під різними номерами.

Цього року Манафорт їздив до Мексики, Китаю і Еквадору з телефоном та електронною поштою, зареєстрованими на фальшиве ім'я. (Ім'я не було розкрито в документах.)

За останній рік Манафорт відправився в Дубаї, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токіо і на острів Великий Кайман. Також Манафорт, і Рік Гейтс були частими мандрівниками на Кіпр.

У заявках на кредити та інших фінансових документах Манафорт писав, що в квітні 2012 року його активи коштували близько 19 мільйонів доларів, а в травні 2016 року до 136 мільйонів доларів.

При цьому, через кілька місяців, наприклад, в той час, коли він був головою Національної кампанії Трампа в серпні 2016 року, оцінка Манафортом загальної вартості його активів коливалася. У серпні 2016 року він сказав, що його активи коштують 28 мільйонів доларів, а потім в іншому документі він написав, що його активи коштують 63 мільйони доларів.

Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.

Теми: Манафорт США
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