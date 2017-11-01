САП просить для сина Авакова 5 мільйонів застави

САП буде клопотати про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу у середу повідомив керівник САП Назар Холодницький.

За його словами, усім трьом затриманим уже оголошено про підозру і вони ознайомлюються з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

"Прокурори будуть клопотати про заставу у розмірі 5 мільйонів для колишнього працівника МВС (Чеботар - УП) та однієї фізичної особи ( Аваков-молодший - УП). Ще чотири мільйони проситимемо для підприємця, який мав виготовляти рюкзаки", - розповів Холодницький.

Як відомо, 31 жовтня що НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

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Роман Романюк, Олександр Шумілін, УП