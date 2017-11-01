САП просить для сина Авакова 5 мільйонів застави

5166 переглядів
Середа, 1 листопада 2017, 11:15
ukrinform

САП буде клопотати про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу у середу повідомив керівник САП Назар Холодницький.

За його словами, усім трьом затриманим уже оголошено про підозру і вони ознайомлюються з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

"Прокурори будуть клопотати про заставу у розмірі 5 мільйонів для колишнього працівника МВС (Чеботар - УП) та однієї фізичної особи ( Аваков-молодший - УП). Ще чотири мільйони проситимемо для підприємця, який мав виготовляти рюкзаки", - розповів Холодницький.

Як відомо, 31 жовтня що НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Роман Романюк, Олександр Шумілін, УП

Теми: Аваков суд Холодницький
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Холодницький: міністр Аваков у "справі рюкзаків" не фігурує 1 листопада 2017, 11:31
Рішення про законність "рюкзаків Авакова" виносив скандальний суддя 1 листопада 2017, 11:01
Третьому затриманому у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру 1 листопада 2017, 10:02
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Матіос: Ми близькі до розкриття серії терактів
Суд обрав Каськіву запобіжний захід, він має внести заставу
САП просить для сина Авакова 5 мільйонів застави
Портнов стверджує, що Каськів сам прилетів до Києва
Усі новини
київ

Як виглядає Пішохідний міст після ремонту

екологія

Про страхи, що "ховаються" в темних водах Чорного моря

бізнес

Що таке снікер-хімчистка й навіщо вона