Суд відпустив Чеботаря під особисте зобов’язання

Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відпустив екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря під особисте зобов’язання.

Про це повідомив кореспондент УП.

Відповідно, суд відмовився від арешту Чеботаря з альтернативою застави у 5 млн гривень.

За словами сторони захисту, у Чеботаря поганий стан здоров’я – він переніс операцію через онкозахворювання. Наразі, за словами його адвокатів, у Чеботаря немає шлунку і є клапан у серці, він лікувався у німецькій клініці "Шаріте". А у 2016 році він три місяці провів у комі.

Під час засідання суду народний депутат від партії "Народний Фронт" Тетяна Чорновіл хотіла взяти Чеботаря на поруки.

Також адвокати Чеботаря зазначали, що відео, на якому є Олександр Аваков сфальсифіковане, бо, за словами екс-заступника голови МВС, сина Арсена Авакова ніколи не було у його кабінеті. Крім того, сторона захисту наголосила, що слідчі досліджували не оригінал відео.

Водночас сторона обвинувачення вважає його оригінальним, тому що, за їхніми твердженнями, його взяли із сервера СБУ. Також у матеріалі справи є свідчення співробітника Служби безпеки, який проводив цей запис.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

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Олексій Братущак, УП