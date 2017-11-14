"Femen"-ка підпалила трамвайчик біля вінницького магазину "Roshen"

1114 переглядів
Вівторок, 14 листопада 2017, 10:58

Учасниці "Femen" підпалили біля головного магазину "Roshen" у Вінниці декорацію у вигляді трамвая.

Про це повідомляється на сторінці "Femen Ukraine" у Facebook 14 листопада.

"У лігві звіра – місті Вінниця, біля головного магазину "Рошен" сталося прикре займання декоративного трамвайного вагона. Відповідальність за піроакцію взяло на себе секстримістська угруповання FEMEN", – йдеться у повідомленні.

 
"Femen"-ка спалила трамвайчик біля вінницького магазину "Roshen"
Femen

"Приводом для акції послужили чергові викриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича, пов'язаних із публікацією "райських документів", – пояснюють к "Femen".

 

"Нехай охоплений полум’ям трамвай подібно до вогненної колісниці назавжди віднесе Порошенка туди, де немає ні високих податків, ні війни, ні злиднів, ні українців, які так ненависні шоколадному барону", – додали там.

 

Намальований трамвай жінка підпалила напівоголеною.

...а було так...
...а було так...

1 листопада напівоголена активістка "Femen" спалила фігури ведмедів біля входу в магазин "Roshen" у Києві.

Тоді на тілі жінки було написано: цукерки або імпічмент ("sweets or impeachment").

Активістка Femen спалила ведмедів біля Roshen'у у Києві
Активістка Femen спалила ведмедів біля Roshen'у у Києві
Femen Ukraine

Як відомо, корпорація "Roshen" належить президенту Петру Порошенку, але він стверджує, що передав управління нею у "сліпий траст" Ротшильдів.

Нещодавно спливли дані Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP і "Слідство-Інфо", згідно з якими офшори створювалися для того, щоб уникнути оподаткування в разі отримання прибутку або продажу компанії "Roshen".

За даними журналістів, зараз компанією володіє нідерландська компанія.

Теми: Roshen Вінниця акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АП: реакції на розслідування щодо корпорації "Рошен" не буде 7 листопада 2017, 00:27
Юристи Порошенка: Наш коментар щодо "Рошену" викривили 6 листопада 2017, 13:37
У Порошенка відреагували на звинувачення в ухиленні від податків 6 листопада 2017, 12:20
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Миротворці ООН на Донбасі: Росія відхилила майже усі пропозиції США
Мей – Путіну: Ми знаємо, що ви робите, але вам це не вдасться
Хроніка 14 листопада. Кучма робить Януковича прем’єром, а Тимошенко відповіла Ющенку за "бомжа"
Винуватця смертельної ДТП у Києві затримали - Шкіряк
Усі новини
київ

9 освітніх проектів-переможців "Громадського бюджету"

скандал

Українка готова втратити чемпіонські титули заради прав жінок

сім'я

10 закладів Києва, дружніх до батьків з дітьми