Одіозний екс-прокурор Сус: Луценко дав вказівку "закрутити гайки" Ахметову

Екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус заявляє, що отримував вказівки від генпрокурора, яким чином розслідувати ті чи інші справи.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

На запитання, по яких справах йому доводилося бувати у генпрокурора Юрія Луценка, Сус сказав, що бував у справі по "Нафтогазвидобуванню", по суддях.

"Викликав (Луценко по "Нафтогазвидобуванню" – ред.), каже: "Ти ж там розбирався, давай, об'єктивно "закручуємо гайки". "Ти пам'ятаєш, що ти робив по "Нафтогазвидобуванню"? – "Пам'ятаю". – "Значить, давай, повторно закручуй, бери справу. Усі люди, які тобі треба, кажи мені список. Давай, набирай людей. Щоб до нас ніхто не підкопався"", - сказав Сус.

Він додав, що "закручувати гайки" потрібно було Рінату Ахметову.

Сус також розповів, що директора "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який зник у 2012 році, просто вкрали і не знайшли би, якби на те не було волі вищого керівництва.

За словами Суса, спершу він отримав "зелене світло" розслідувати цю справу, але коли вийшов на фігурантів, то за часів генпрокурора Віталія Яреми справу відразу ж забрали, а через тиждень після призначення генпрокурором Віктора Шокіна, справу знов йому повернули.

"Я вже розкопавшись, розумів, що Семінського б не знайшли, тому що генерали розвідки і найвищі чини МВС допомагали бандитам його вкрасти…. У силу наших взаємовідносин з тими бандитами була домовленість, що Семінський знайдеться. Він і знайшовся", - сказав Сус.

Він додав, що слідчі не припиняли розслідувати справу "Нафтогазвидобування" після того, як знайшли Семінського.

"У вересні (2016 року – ред.) я Луценку на стіл поклав фотографії нашого основного фігуранта – знайшов його квартиру в Парижі. Я сам був у Парижі і знайшов ту квартиру. І сказав, що або ми його кріпимо, або ми далі займаємося незрозуміло чим", - сказав Сус.

Він додав, що у цій справі так нікого й не затримали, бо Луценко сказав "відбій".

Як відомо, Семінський був викрадений в лютому 2012 року і знайшовся лише в травні 2015 року. У червні 2014 року в Києві був затриманий Юра Молдаван (Юрій Єриняк). Йому інкримінували вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Суди неодноразово звільняли під заставу Молдавана, однак щоразу ГПУ перешкоджала цьому.

Печерський районний суд Києва 27 жовтня 2015 року звільнив його під заставу в один мільйон гривень.

Семінський заявив, що його викрадення і незаконне ув'язнення більш ніж на 3 роки було ініційоване екс-нардепом Миколою Рудьковським і представниками кримінального світу.

Як відомо, у серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора.

Його затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль".

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

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