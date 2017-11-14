Одиозный экс-прокурор Сус: Луценко дал указание "закрутить гайки" Ахметову

Экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус заявляет, что получал указания от генпрокурора, каким образом расследовать те или иные дела.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, по каким делам ему приходилось бывать у генпрокурора Юрия Луценко, Сус сказал, что бывал в деле по "Нефтегаздобыче", по судьям.

"Вызвал (Луценко по "Нефтегаздобыче" - ред.), говорит: "Ты там разбирался, давай, объективно "закручиваем гайки". "Ты помнишь, что ты делал по "Нефтегаздобыче?" - "Помню". - "Значит, давай, повторно закручивай, бери дело. Все люди, которые тебе надо, говори мне список. Давай, набирай людей. Чтобы к нам никто не подкопался"", - сказал Сус.

Он добавил, что "закручивать гайки" нужно было Ринату Ахметову.

Сус также рассказал, что директора "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, который исчез в 2012 году, просто украли и не нашли бы, если бы на то не было воли высшего руководства.

По словам Суса, сначала он получил "зеленый свет" расследовать это дело, но когда вышел на фигурантов, то во времена генпрокурора Виталия Яремы дело сразу же забрали, а через неделю после назначения генпрокурором Виктора Шокина, дело вновь ему вернули.

"Я уже розкопавшись, понимал, что Семинского не нашли бы, потому что генералы разведки и высшие чины МВД помогали бандитам его украсть.... В силу наших взаимоотношений с теми бандитами была договоренность, что Семинский найдется. Он и нашелся", - сказал Сус.

Он добавил, что следователи не прекращали расследовать дело "Нефтегаздобычи" после того, как нашли Семинского.

"В сентябре (2016 года – ред.) я Луценко на стол положил фотографии нашего основного фигуранта – нашел его квартиру в Париже. Я сам был в Париже и нашел ту квартиру. И сказал, что или мы его крепим, или мы дальше занимаемся непонятно чем ", - сказал Сус.

Он добавил, что в этом деле так никого и не задержали, потому что Луценко сказал "отбой".

Как известно, Семинский был похищен в феврале 2012 года и нашелся только в мае 2015 года.

В июне 2014 года в Киеве был задержан Юра Молдаван (Юрий Ериняк). Ему инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Суды неоднократно освобождали под залог Молдавана, однако каждый раз ГПУ препятствовала этому.

Печерский районный суд Киева 27 октября освободил его под залог в один миллион гривен.

Семинский заявил, что его похищение и незаконное заключение более чем на 3 года было инициировано экс-нардепом Николаем Рудьковским и представителями криминального мира.

Как известно, в августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

14 апреля 2017 года Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

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