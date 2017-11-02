ГПУ готує нові запити до США щодо Манафорта
Генеральна прокуратура готує нові запити до США з проханням допитати американського політтехнолога Пола Манафорта, який був консультантом екс-президента Віктора Януковича.
Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Радіо Свобода".
"Так, звичайно, готуємо запити, будемо направляти з проханням допитів, надання документів", – сказав Горбатюк.
За його словами, кримінальна справа у США щодо відмивання Полом Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генпрокуратури.
Крім того, починаючи з грудня 2014 року Україна вже надсилала на адресу Міністерства юстиції США і Федерального бюро розслідувань кілька клопотань про надання міжнародної правової допомоги.
Вони стосувалися провадження щодо розтрат у системі Міністерства юстиції і ролі Манафорта у цьому.
У клопотаннях йшлося про те, що Лавриновичу, його заступнику і тодішньому головному бухгалтеру міністерства інкримінують розтрату понад мільйон доларів на залучення американської юридичної компанії Skadden, яку український уряд найняв у 2011 році для оцінки перебігу справи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко, пише видання.
"Відправили запит на допит представників фірми, Пола Манафорта", – каже Горбатюк.
Однак Сполучені Штати не відповіли на прохання України допитати Манафорта або надати Києву матеріали, які можуть бути корисними для розслідувань, у яких він фігурує.
Наразі ГПУ розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з "чорної бухгалтерії".
Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.
Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.
Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.
У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.
Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.
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