Клімкін: В Луганську – розборки між російськими спецслужбами

Міністр зовнішніх справ Павло Клімкін наголошує, що нинішня ситуація в Луганську підтверджує російський вплив на незаконні збройні формування на українському Донбасі.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів перед засіданням Кабміну 22 листопада.

"Це не тільки внутрішні розборки там всередині між бандами, це також розборки між відповідними російськими спецслужбами. І це чітко доводить, що саме Росія там всім рулить. Це ще один аргумент для міжнародного співтовариства", – сказав міністр.

"Однак ми враховуємо, що можуть бути і провокації, і свідомі обстріли і загроза цивільному населенню, тобто українським громадянам, які там страждають від окупації", – зазначив Клімкін.

За його словами, на засіданні воєнного комітету 21 листопада відбулась дуже серйозна дискусія щодо можливого розвитку подій, щодо взаємодії з міжнародними партнерами.

Зокрема обговорювалося питання безпеки місії ОБСЄ, бо ця ситуація може бути використана для обмеження її роботи, маніпулювання зі зброєю тощо.

Клімкін водночас зазначив, що розголошувати рішення, прийняті на воєнному комітеті, не має права.

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Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростував свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську кілька годин не працювали телебачення і радіо.

У конфлікті між Ігорем Плотницьким та звільненим ним "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль обрав сторону останнього, хоча офіційно потім це заперечив.

22 листопада лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький провів робочу зустріч.

Його розмову з так званими в. о. "міністра надзвичайних ситуацій ЛНР" Сергієм Іванушкіним і в. о. "міністра внутрішніх справ ЛНР" Володимиром Черковим у кабінеті записали на відео.

За даними джерел видання LIGA.net, 22 листопада Луганськ порожніє – люди виїжджають з міста.