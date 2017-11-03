Суддя пропонує розглянути справу Манафорта 7 травня

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 21:19

У США федеральна суддя запропонувала дату 7 травня 2018 року для розгляду справи американського політтехнолога Пола Манафорта, який був консультантом екс-президента Віктора Януковича та іншого фігуранта цієї справи - Ріка Гейтса.

Про це повідомляє Reuters.

Американська окружна суддя Емі Берман Джексон призначив слухання в понеділок, 6 листопада, щоб розглянути запропоновану дату судового розгляду.

Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.

Теми: Манафорт США суд
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