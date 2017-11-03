Суддя пропонує розглянути справу Манафорта 7 травня
У США федеральна суддя запропонувала дату 7 травня 2018 року для розгляду справи американського політтехнолога Пола Манафорта, який був консультантом екс-президента Віктора Януковича та іншого фігуранта цієї справи - Ріка Гейтса.
Про це повідомляє Reuters.
Американська окружна суддя Емі Берман Джексон призначив слухання в понеділок, 6 листопада, щоб розглянути запропоновану дату судового розгляду.
Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.
Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.
Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.
У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.
Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.
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