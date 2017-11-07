Смертельна ДТП в Харкові: У водія Touareg кажуть, що за ним стежили

За водієм Volkswagen Touareg Геннадієм Дроновим, одним з підозрюваних у смертельній ДТП у Харкові, стежила група невідомих осіб.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Дронова Сергій Перепелиця.

"За моїм клієнтом стежили невідомі, коли він лежав у 4-ій лікарні невідкладної швидкої допомоги. Кожного дня то дві, то чотири особи – вони змінювалися – вони не представлялися, вони чергували на поверсі і біля палати. Це навіть на відео знято, коли до нас приїжджали знімати передачу", - сказав Перепелиця.

Журналісти в момент зйомки зафіксували невідомих людей, які чергували під палатою Дронова. Чоловік сказав, що нібито прийшов до дочки, але чомусь сидів в іншому кінці коридору біля палати Дронова. Скриншот з відео програми "Говорить Україна"

Він додав, що ці люди не були правоохоронцями.

"Ці люди були не у формі. Я просив їх представитися, але вони не представлялись. Вони сиділи у коридорі і через певні проміжки часу заглядали до палати. Навіть якось, коли я прийшов до мого клієнта і ми вийшли на вулицю подихати, то вони пішли за нами.

Коли ми звернулися до поліції, чи відбуваються якісь заходи безпеки щодо мого клієнта, чи відряджалися якісь співробітники, то вони сказали, ні жодних заходів безпеки до Дронова не застосовується", - сказав Перепелиця.

Він додав, що за Дроновим так стежили 6 днів, доки його не перевели в іншу лікарню.

Перепелиця розповів, що Дронова двічі допитали у якості свідка.

"Учора йому повідомили про підозру. Це для нас було певним шоком. Тепер ми маємо ознайомитись з підозрою – що нам інкримінують і з яких підстав, і тому ми просили час вивчити документи, щоб потім озвучувати нашу позицію. Зараз чекаємо рішення суду про обрання запобіжного заходу", - сказав Перепелиця.

За його словами, Дронов хоче бути присутній на цьому засіданні, хоча дійсно потребує лікування.

"Ми не хочемо, щоб наша хвороба була використана проти нас. Якщо ми не з'явимося в суді можуть сказати, що ми переховуємося, але ми цього не маємо на меті", - підкреслив Перепелиця.

Адвокат розповів, що прокуратура проситиме "найсуворішого" запобіжного заходу, але він і його клієнт очікують на "справедливе рішення".

Перепелиця підкреслив, що Дронов уже продемонстрував, що не має наміру ухилятися від слідства.

"Скільки часу минуло з часу ДТП, чи втік мій клієнт? Чи переховується? Він співпрацює зі слідством, він не може впливати на свідків – чи є якась заява від свідків, що він їм погрожує, чи якось впливає – такого немає", - підсумував Перепелиця.

Як відомо, 6 листопада правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що призвело до загибелі 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Перепелиця уточнив, що Дронову інкримінують 3 порушення правил дорожнього руху, одне з яких – проїзд на мигаючий жовтий сигнал світлофора.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.