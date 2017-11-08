ДТП у Харкові: водія Touareg взяли під варту на 2 місяці

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Середа, 8 листопада 2017, 22:24

Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова.

Про це повідомив Вахтанг Гахеладзе у Facebook.

"Геннадій Дронов (водій Volkswagen Touareg, який став 2м обвинуваченим прокуратурою в катастрофічному ДТП в Харкові 18.10.17г.) Рішенням Київського районного суду м.Харкова був узятий під варту терміном на 2 місяці", - написав він.

Гахеладзе зазначив, що Дронов не визнає себе винним у ДТП.

Як відомо, 6 листопада правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що призвело до загибелі 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

Теми: суд Харків ДТП
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