Суд відмовився арештовувати Саакашвілі

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Понеділок, 11 грудня 2017, 20:10

Печерський районний суд Києва відмовився застосовувати на час розслідування щодо екс-президента Грузії лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення винесла на засіданні 11 грудня головуюча суддя Лариса Цокол.

Таким чином суд не підтримав клопотання прокуратури, яка просила про такий запобіжний захід.

Відповідаючи на запитання журналістів Саакашвілі зазначив, що "не має президентських амбіцій, а має на меті зруйнувати нинішню олігархічну систему правління" в Україні.

 
ельдар сарахман

Щодо найближчих планів політик з усмішкою сказав:

"Я п'ятий день голодую і тому першочергова мета – поїсти"

Доповнюється…

Теми: Саакашвілі
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