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Тимошенко та ще кілька нардепів хочуть взяти на поруки Саакашвілі

Понеділок, 11 грудня 2017, 13:12
Вересень-2017. Перед проривом кордону
Архівне фото

Лідер фракції "Батьківщина" запропонувала взяти на поруки лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, якому обирають міру запобіжного заходу у Печерському суді Києва.

Про це у Facebook написала нардеп Альона Шкрум.

"Юлія Володимирівна готова взяти на поруки Міхеіла Саакашвілі, "з метою перевиховання", - додає Міхеіл. І сміється", - написала вона.

Також нардеп додала, що наразі у Печерському суді перебуває "сто журналістів, активісти і депутатів одній маленькій кімнаті, як оселедці в банці".

 
 

При цьому уточнює, що Саакашвілі в доброму гуморі.

Пізніше про бажання взяти на поруки Саакашвілі заявили також  нардепи Дмитро Добродомов, Олена Шкрум, Юрій Дерев'янко,  Ігор Луценко, Павло Костенко, Наталія Новак, Іван Крулько, Віталій Купрій. А також Анатолій Гриценко.

У заяві про готовність взяти на поруки лідера "РНС", бажаючи мали визнати, що ознайомлені з матеріалами кримінального провадження.

 
 

Раніше повідомлялося, що до Печерського суду  прийшла лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, щоб підтримати екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як відомо, 11 грудня в Печерському райсуді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.

Українська правда

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Теми: ТимошенкоБатьківщинаСаакашвілісуд
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