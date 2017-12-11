Тимошенко та ще кілька нардепів хочуть взяти на поруки Саакашвілі
Лідер фракції "Батьківщина" запропонувала взяти на поруки лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, якому обирають міру запобіжного заходу у Печерському суді Києва.
Про це у Facebook написала нардеп Альона Шкрум.
"Юлія Володимирівна готова взяти на поруки Міхеіла Саакашвілі, "з метою перевиховання", - додає Міхеіл. І сміється", - написала вона.
Також нардеп додала, що наразі у Печерському суді перебуває "сто журналістів, активісти і депутатів одній маленькій кімнаті, як оселедці в банці".
При цьому уточнює, що Саакашвілі в доброму гуморі.
Пізніше про бажання взяти на поруки Саакашвілі заявили також нардепи Дмитро Добродомов, Олена Шкрум, Юрій Дерев'янко, Ігор Луценко, Павло Костенко, Наталія Новак, Іван Крулько, Віталій Купрій. А також Анатолій Гриценко.
У заяві про готовність взяти на поруки лідера "РНС", бажаючи мали визнати, що ознайомлені з матеріалами кримінального провадження.
Раніше повідомлялося, що до Печерського суду прийшла лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, щоб підтримати екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Як відомо, 11 грудня в Печерському райсуді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.
Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.
Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.
У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.
Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.