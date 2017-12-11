Головні новини дня – за 60 секунд

Суд над Саакашвілі, невинний Мельник, Курченко подає в суд, а Гройсман обіцяє підвищення зарплат - новини, які обговорювали 11 грудня.

Про суд над Саакашвілі. У понеділок Печерський суд обирав запобіжний захід для Міхеіла Саакашвілі. Суд відпустив його на свободу та відмовився обрати йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Політика доставили до суду вранці. Прокуратура просила домашній арешт з носінням електронного браслету.

Суд розпочався о 12:30. Адвокати зачитували свої клопотання. Під судом зібралися прихильники Саакашвілі. Стягнуті сили Нацгвардії і поліції.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності". Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Про Мельника. Суд визнав невинуватим і виправдав екс-ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника, якому загрожувало до 12 років позбавлення волі.

Про Курченка. Курченко подав до суду на президента України Петра Порошенка про захист ділової репутації, честі та гідності та позов проти генпрокурора за поширення нібито наклепу про зв'язки з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Про зарплатню. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати у 2018 році на 35%.

Про Сирію. Президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення російського військового угрупування з Сирії.