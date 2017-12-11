Саакашвілі повернувся в квартиру на Костьольній

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Понеділок, 11 грудня 2017, 21:56

Міхеіла Саакашвілі привели з Печерського суду до його київської квартири.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Саакашвілі привели до його будинку та поставили охорону біля під'їзду, в якому мешкає лідер "Руху нових сил". Його охороняють 5 чоловіків.

 

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. Суд відпустив екс-президента Грузії лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та низка народних депутатів пропонували взяти Саакашвілі на поруки.

Про перебіг подій читайте в онлайні, який вела "Українська правда"

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Теми: Саакашвілі
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