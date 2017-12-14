Розенблат зустріне Новий рік з браслетом

Солом’янський райсуд Києва частково продовжив запобіжний захід народному депутату Бориславу Розенблату до 11 лютого.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали суду.

"Продовжити строк дії обов’язків… а саме носити електронний засіб контролю, прибувати за вимогою до слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання та місця роботи", – ухвалив суддя Олександр Бобровник.

Ще один обов’язок – не залишати без дозволу слідчих та суду Київ та Житомир – був скасований раніше ухвалою, яка не має терміну дії.

Під час засідання адвокати наполягали на тому, що клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу суперечить цій ухвалі про дозвіл вільно пересуватися Україною.

Адвокати аргументували свою позицію тим, що ухвала, яка дозволяє Розенблату пересуватися Україною, на їхню думку, змінює запобіжний захід.

Водночас, на думку звинувачення, зазначеною ухвалою був змінений лише один із обов’язків, і вона не впливає на термін дії запобіжного заходу, який спливає 18 грудня.

Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за сприяння у видобутку бурштину в Україні.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата. Родина внесла за нього заставу у 7 мільйонів гривень.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака, на який він чкурнув із лікарні. Наступного дня Солом‘янський райсуд знову зобов’язав його носити електронний браслет – принаймні до 18 грудня.

Крім того, НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, підозрюючи Розенблата в отриманні дипломатичного паспорта на основі підроблених офіційних документів.

14 грудня суд частково ухвалив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, дозволивши Розенблату вільно пересуватися Україною.