Розенблат встретит Новый год с браслетом

Соломенский райсуд Киева частично продлил меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату до 11 февраля.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.

"Продлить срок действия обязательств... а именно носить электронное средство контроля, прибывать по требованию к следователю, прокурору или в суд, уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и места работы", - постановил судья Александр Бобровник.

Еще одно обязательство – не оставлять без разрешения следователей и суда Киев и Житомир – было отменено ранее постановлением, которое не имеет срока действия.

Во время заседания адвокаты настаивали на том, что ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения противоречит этому постановлению о разрешении свободно передвигаться по Украине.

Адвокаты аргументировали свою позицию тем, что решение, которое позволяет Розенблату передвигаться Украине, по их мнению, меняет меру пресечения.

Однако, по мнению обвинения, указанным решением было изменено лишь одно из обязательств, и оно не влияет на срок действия меры пресечения, заканчивающегося 18 декабря.

Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза содействие в добыче янтаря в Украине.

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата. Семья внесла за него залог в 7 миллионов гривен.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета, на который он приехал прямо из больницы. На следующий день Соломенский райсуд вновь обязал его носить электронный браслет – как минимум, до 18 декабря.

Кроме того, НАБУ открыло новое уголовное производство, подозревая Розенблата в получении дипломатического паспорта на основе поддельных официальных документов.