Суд знову зобов’язав Розенблата носити електронний браслет

Солом‘янський райсуд Києва зобов‘язав нардепа Борислава Розенблата носити електронний браслет до 18 грудня.

Таке рішення у п‘ятницю ухвалив суддя Олександр Бобровник, передає кореспондент УП.

Крім того суд зобов‘язав Розенблата не покидати без дозволу слідчих та суду Київ та Житомир, утримуватися від спілкування з рядом свідків та підозрюваних, здати всі паспорти для виїзду за кордон.

"Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів", - додав Бобровник.

У свою чергу Борислав Розенблат заявив, що оскаржуватиме це рішення.

"Оскільки суддя дав таку можливість, мої адвокати подадуть таку скаргу", - пояснив він.

Крім того він додав, що подасть заяву до ГПУ на дії НАБУ щодо його зняття з літака та обшуку.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Видання "Лівий берег" повідомляло, що при собі Розенблат нібито мав золото і діаманти.

Сам народний депутат заявив, що хотів перевезти до Німеччини подарунки для родичів – золоті вироби на суму до 17 тисяч гривень.

Адвокат Розенблата Олексій Шевчук заявив, що детективи НАБУ забрали в нардепа паспорти, і він має намір писати заяву до поліції.

Водночас за даними слідчих, нардеп намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Роман Кравець, УП