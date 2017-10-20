Розенблат поспішав на літак прямо зі стаціонару

Народний депутат Борислав Розенблат з 17 жовтня перебував на стаціонарі лікарні в Житомирі.

Про це повідомили прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підтвердив сам Розенблат.

Під час судового засідання прокурори неодноразово повторювали, що 19 жовтня Розенблат мав перебувати на стаціонарі, однак під час ранкового обходу лікарі помітили його відсутність.

"З 17 числа я знаходився в лікарні. 19-го я справді залишив зранку лікарню і поїхав до аеропорту", - сказав Розенблат журналістам.

Крім того, депутат підтвердив, що проходив реєстрацію на літак через дипломатичний паспорт.

"На реєстрацію я пройшов через дипломатичний паспорт, тому що я просто першим його витяг, я їх просто не розрізняю", - заявив він.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву. Адвокати народного депутата просять залишили клопотання прокуратури про покладання на Розенблата зобов‘язань без розгляду.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Роман Кравець, УП