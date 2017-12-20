Вихід росіян із СЦКК погіршить гуманітарну ситуацію на Донбасі – Тука
Вихід російських офіцерів зі спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сході України погіршить гуманітарну ситуацію там.
Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
"Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати "владу" ОРДЛО", – написав він у Twitter.
"Не вийде!", – додав Тука.
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