Вихід росіян із СЦКК погіршить гуманітарну ситуацію на Донбасі – Тука

Вихід російських офіцерів зі спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сході України погіршить гуманітарну ситуацію там.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати "владу" ОРДЛО", – написав він у Twitter.

"Не вийде!", – додав Тука.