Вихід росіян із СЦКК погіршить гуманітарну ситуацію на Донбасі – Тука

Вихід російських офіцерів зі спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сході України погіршить гуманітарну ситуацію там.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати "владу" ОРДЛО", – написав він у Twitter.

"Не вийде!", – додав Тука.

7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники України й Росії. Зокрема, учасники СЦКК домовляються про припинення вогню та допомагають гарантувати безпеку місії ОБСЄ.